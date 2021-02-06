تخصيص مليون جرعة من لقاح ‘‘استرازينيكا‘‘ لسوريا

وأفادت مصادر صحفية سورية بإن قائمة تضم البلدان التي ستوزع “كوفاكس” اللقاحات عليها ورد اسم سوريا مع حصة تبلغ مليون و20 ألف جرعة وهي توقعات أولية.



وكانت منظمة الصحة العالمية سوريا بين الدول الـ92، من فئة البلدان المنخفضة الدخل، التي ستدعمها لتلقي اللقاح ما إن يتم اعتماده.



وكتب المبعوث البريطاني إلى سوريا جونثان هارغريفز في تويتر ،امس الجمعة، 5 من شباط، إن الدعم البريطاني لـ “كوفاكس” يعني أن سوريا ستتلقى اللقاحات قريبًا.



وأعلن السفير الصيني في سوريا فنغ بياو ،أمس الخميس، أن بلاده قررت تقديم اللقاح الصيني المضاد لفيروس “كورونا” إلى سوريا كمساعدة للشعب السوري.