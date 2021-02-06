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السبت 6 شباط 2021 ساعة 11:10

الوفد الحكومي العراقي يختتم اجتماعاته في القاهرة

الوفد الحكومي العراقي يختتم اجتماعاته في القاهرة
وقال السفير أحمد نايف الدليمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “الوفد ركز على تعزيز آليات التعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات”، مُبيناً أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار الى أن الفرص الاستثمارية مُتاحة أمام الشركات المصرية قاطبة، وأن هناك سعيا لتذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق”.

وأوضح أن “الوفد الحكومي العراقي أعرب عن تطلعه لنقل التجارب والخبرات المصرية في مجال التخطيط في الشؤون التنموية، وأن هناك خطوات جادة لتفعيل تبادل الخبرات بين العراق ومصر، في مجالات التعاون الاقتصادي والتدريب ورفع كفاءة الملاكات، فضلاً عن بناء وتعزيز ركائز السياسات للخطط الاقتصادية”.

من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عمق العلاقات الستراتيجية القوية بين البلدين، مشيرة الى أن “اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، التي عُقدت في بغداد خلال العام الفائت، أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة من شأنها تعزيز أُطر التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.
مصدر : وكالات
رقم : 914632
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