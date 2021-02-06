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السبت 6 شباط 2021 ساعة 11:33

العميد حاتمي: ‘‘ذوالجناح‘‘ أثبت قوة إيران العلمية

العميد حاتمي: ‘‘ذوالجناح‘‘ أثبت قوة إيران العلمية
وفي لقاء مع أمين اتحاد الجمعيات الإسلامية لشبه القارة الهندية ومجموعة من الطلاب الإيرانيين المقيمين في الهند، أشاد العميد حاتمي بالطلاب الشباب المهتمين بالعلوم والمعرفة الإيرانية، وقال: إن الشباب الإيرانيين المتألقين أثبتوا إنهم لم يدخروا جهدا في سبيل تحصيل العلم والتقنيات وتحقيق التطور وكانوا دوما السباقين في ذلك.

واشار وزير الدفاع الى الحديث النبوي الشريف ( إذا كان العلم في الثريا، لناله رجال من فارس)، موضحا ان انتصار الثورة الإسلامية في ايران بقيادة الإمام الخميني (رض) بث روح "الثقة بالنفس" و "الاعتماد على الذات" و "نحن قادرون" لدى الشباب الايرانيين، ونشهد اليوم بحمدالله ان العلم والتطور قد تحقق بفضل القدرات المحلية .

واعتبر العميد حاتمي أن المصداق البارز للتطورات الباهرة في جميع المجالات هو التوصل الى التقنيات الدفاعية المتطورة في قطاع الدفاع البري والجوي والبحري والمضادات الجوية والإلكترونيات والصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، مؤكدا ان صاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار هو نموذج بارز لجهود العلماء الشباب بحيث ان استخدام الوقود التركيبي اثبت التفوق العلمي للجمهورية الاسلامية.

وزار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، الهند يوم الثلاثاء الماضي بدعوة رسمية من وزير الدفاع الهندي لحضور اجتماع وزارء الدفاع لدول المحيط الهندي.
رقم : 914636
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