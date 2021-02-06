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السبت 6 شباط 2021 ساعة 11:39

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الخرطوم

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الخرطوم
وافادت مصادر صحفية سودانية ،أمس الجمعة، بأن الزيارة تأتي للاطلاع على ما يدور في الحدود السودانية الإثيوبية، والدعوة للتوصل للحل السلمي بين البلدين، كما ستتم مناقشة القضايا الحدودية وقضية سد النهضة.

وسيقوم الوفد في التاسع من فبراير الجاري بزيارة لإثيوبيا لذات الموضوع.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع، على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين، تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسندة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.
مصدر : وكالات
رقم : 914639
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