بكين تحذر واشنطن من التدخل في شؤونها الداخلية

وأفاد مصدر صحفي بأن يوانغ يي قال ،بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجراها اليوم السبت، أن "الصين تدعو الولايات المتحدثة إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والتركيز على التعاون وحل الخلافات، لبناء علاقات سليمة ومستقرة".



كما دعا يوانغ يي الولايات المتحدة إلى تطوير العلاقات الثنائية على قاعدة الاحترام والمنفعة المتبادلة وعدم الصراع والمواجهة، محذرا واشنطن من محاولة التدخل في الشؤون الصينية الداخلية.



وأوضح: "يجب على الولايات المتحدة مراعاة مبدأ "الصين الواحدة" وأحكام البيانات الأمريكية الصينية الثلاثة. ويعد التدخل في شؤون هونغ كونغ والتبت ومنطقة شينجيانغ بمثابة التدخل في الشؤون الصينية الداخلية. ولن نتسامح مع أي تدخل خارجي".



من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أن واشنطن ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم السبت، إن بلينكن ضغط على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار، وأكد مجددا أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان.