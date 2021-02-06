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السبت 6 شباط 2021 ساعة 12:36

ميانمار... وتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري

ميانمار... وتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة، أونغ سان سو تشي، وآخرين ممن تم اعتقالهم منذ استيلاء الجيش على السلطة يوم الاثنين، بحسب ما ذكره شهود عيان.

وتجمع المئات من الأشخاص أمس الجمعة في رانغون، عاصمة ميانمار احتجاجا على الانقلاب، وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة في خطوة تدلّ على المقاومة استخدمتها حركات مؤيدة للديمقراطية، خصوصا في تايلاند، وغنوا نشيدا قديما اشتهر أثناء انتفاضة العام 1988 التي قمعها الجيش بعنف وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي.

وكذلك توقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن العمل ولفوا رؤوسهم بعصابات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.

وفي اليوم السابق، شارك محامون وأطباء في التجمع الاحتجاجي، في وقت كان سكان رانغون يطلقون أبواق السيارات ويطرقون على أواني الطبخ لليلة الثالثة على التوالي "لطرد الشياطين" العسكريين.

وكانت قد أظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للإنقلاب العسكري في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار اليوم الخميس، في أول احتجاج بالشوارع على الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على فيسبوك نحو 20 شخصا خارج جامعة ماندالاي الطبية، وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري، وهتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".

ويذكر أنه كان قد أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات الأربعاء بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

واحتجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة، وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.

ويشار إلى أنه كان قد قال زعيم ميانمار الجديد، الجنرال مين أونغ هلاينغ، إن "الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها"، بعد انقلاب الاثنين الماضي تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي.

وأكد هلاينغ، في أول اجتماع لحكومته الجديدة في العاصمة، أن "الحكومة ستعطي الأولوية أيضا للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ومع ملف الاقتصاد، وذلك حسب صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية.

كان جيش ميانمار أعلن، يوم الاثنين الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.

وكان جيش ميانمار نفذ انقلابا الاثنين، ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونغ سان سو كي بأغلبية ساحقة. واعتقل الجيش كلا من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.

 
رقم : 914651
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