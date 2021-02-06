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السبت 6 شباط 2021 ساعة 13:15
بوغدانوف يبحث اعادة اعمار سوريا مع السفير حداد
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن بوغدانوف جدد خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بما في ذلك على ضوء إعادة إعمار البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
مصدر :
وكالات
رقم :
914659
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