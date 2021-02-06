بوغدانوف يبحث اعادة اعمار سوريا مع السفير حداد

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن بوغدانوف جدد خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بما في ذلك على ضوء إعادة إعمار البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.