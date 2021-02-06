أنقرة تعلق على قرار المحكمة الدولية بشأن فلسطين

وذكرت وزارة الخارجية التركية ،في بيان اليوم السبت، أن "أنقرة ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".



واعتبرت الخارجية التركية أن قرار الجنائية الدولية يعد"خطوة مهمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في الأراضي الفلسطينية وكشف المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم".



وأكدت أن "دعم المجتمع الدولي لقرار الجنائية الدولية يشكل أهمية من ناحية ردع إسرائيل عن استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني".



وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قد أقرت أمس بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.



وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.