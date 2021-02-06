اعتقال شابين واقتحامات ومواجهات في الضفة والقدس

ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية وتمركزت في محيط مخيمي بلاطة وعسكر وشارع عمان.



واعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء تواجدهما بالقرب من حاجز بيت فوريك، ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نقلتهما إلى معسكر حوارة بالقرب من الحاجز، فيما لم تعرف هويتهما حتى اللحظة.



وفي سياق متصل، نصب جنود الاحتلال ليلا حاجزا طيار على مدخل مادما الشمالي، وتم إيقاف المركبات الفلسطينية والتدقيق في هويات الراكبين، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.



وفي رام الله، داهمت دوريات الاحتلال بلدتي بير زيت وأبو شخيدم، وسط انتشار كبير للجنود وأعمال تمشيط في المنطقة.



وفي القدس المحتلة، أصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال وكبار في السن بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في منطقة الخلة من بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس المحتلة.



ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.



وفي محيط نابلس وحدها يوجد ثمانية حواجز من بينها حاجزي حوارة وزعترة الثابتين، بالإضافة إلى حاجز بيت فوريك وصرة وشافي شمرون والباذان، والطنيب و"يتسهار".



وتواصل قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.