الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 شباط 2021 ساعة 15:30

‘‘قسد‘‘ تداهم بلدات في دير الزور وتعتقل عددا من الاهالي

‘‘قسد‘‘ تداهم بلدات في دير الزور وتعتقل عددا من الاهالي
وذكرت مصادر إخبارية محلية،أنّ “قسد” اعتقلت “أحمود الجدعان النايف” وولده “فراس” وذلك خلال مداهمةٍ نفّذتها فجر اليوم السبت في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر إنّ “قسد” اعتقلت عشرات المدنيين اليوم، في بلدتي البصيرة والشحيل بشكلٍ تعسفي، وعرف من المعتقلين (أحمود جدعان النايف، وفراس أحمود جدعان النايف، ويبلغ من العمر 15 عاماً) إضافة إلى (إبراهيم الجاكوك، وطارق إبراهيم الجاكوك) من بلدة البصيرة.

وكانت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد اعتقلت شاباً بتهمة تصوير أحد مقراتها العسكرية في مدينة الحسكة، يوم أمس.

من جهة اخرى تعرضت مواقع "قسد الى هجمات بقذائف المدفعية من جانب مسلحي مايسمى "الجيش الحر" الموالين لتركيا في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي مساء أمس.

وفي نفس الاتجاه قام مسلَّحون مجهولون أمس باستهداف أحد المنازل في بلدة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بالأسلحة الرشاشة والذي يبعد قرابة 300 متر عن أحد مراكز قيادة "قسد", اندلع على إثرها إشتباكات مسلحة بين أبناء المنطقة والمسلحين ، وفرضت "قسد" على إثرها طوق أمني حول المنطقة وباشرت بعمليات مداهمة وتفتيش.
مصدر : وكالات
رقم : 914692
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
6 شباط 2021
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
6 شباط 2021
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
6 شباط 2021
زوجة الأسير المحرر الأخرس تروي لـ"إسلام تايمز" معاناة زيارة الأسرى
زوجة الأسير المحرر الأخرس تروي لـ"إسلام تايمز" معاناة زيارة الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
6 شباط 2021
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
5 شباط 2021
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟