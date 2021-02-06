‘‘قسد‘‘ تداهم بلدات في دير الزور وتعتقل عددا من الاهالي

وذكرت مصادر إخبارية محلية،أنّ “قسد” اعتقلت “أحمود الجدعان النايف” وولده “فراس” وذلك خلال مداهمةٍ نفّذتها فجر اليوم السبت في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.



وقالت مصادر إنّ “قسد” اعتقلت عشرات المدنيين اليوم، في بلدتي البصيرة والشحيل بشكلٍ تعسفي، وعرف من المعتقلين (أحمود جدعان النايف، وفراس أحمود جدعان النايف، ويبلغ من العمر 15 عاماً) إضافة إلى (إبراهيم الجاكوك، وطارق إبراهيم الجاكوك) من بلدة البصيرة.



وكانت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد اعتقلت شاباً بتهمة تصوير أحد مقراتها العسكرية في مدينة الحسكة، يوم أمس.



من جهة اخرى تعرضت مواقع "قسد الى هجمات بقذائف المدفعية من جانب مسلحي مايسمى "الجيش الحر" الموالين لتركيا في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي مساء أمس.



وفي نفس الاتجاه قام مسلَّحون مجهولون أمس باستهداف أحد المنازل في بلدة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بالأسلحة الرشاشة والذي يبعد قرابة 300 متر عن أحد مراكز قيادة "قسد", اندلع على إثرها إشتباكات مسلحة بين أبناء المنطقة والمسلحين ، وفرضت "قسد" على إثرها طوق أمني حول المنطقة وباشرت بعمليات مداهمة وتفتيش.