قادة القوة الجوية للجيش الايراني يلتقون قائد الثورة يوم غد الاحد

اسلام تايمز (ايران) - تزامنا مع ذكرى البيعة التاريخية لمنتسبي القوة الجوية للجيش مع الإمام الخميني ويوم سلاح الجو ، تجتمع مجموعة من قادة ومنتسبي سلاح الجو في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح يوم غد الاحد مع قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة ایة الله سيد علي الخامنئي .