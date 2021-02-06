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السبت 6 شباط 2021 ساعة 16:32
قادة القوة الجوية للجيش الايراني يلتقون قائد الثورة يوم غد الاحد
ونظراً لظروف تفشي فيروس كورونا وضرورة تنفيذ التعليمات الصحية بشكل كامل ، سيعقد هذا الاجتماع بحضور عدد محدود من قادة ومنتسبي القوة الجوية في حسينية الإمام الخميني (ره).
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
914705
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