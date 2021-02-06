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السبت 6 شباط 2021 ساعة 17:02

جهانغيري: انتاج البلاد من البتروكيمياويات سيبلغ 100 مليون طن

جهانغيري: انتاج البلاد من البتروكيمياويات سيبلغ 100 مليون طن
وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم بدء العمليات التنفيذية لمشروع بتروكيمياويات اسلام اباد غرب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران، اعتبر جهانغيري صناعة البتروكيمياويات بانها المحرك الاهم للتنمية الاقتصادية في البلاد وقال: ان انتاج البتروكيمياويات في البلاد سيبلغ في العام (الايراني) القادم 100 مليون طن بقيمة 25 مليار دولار.

واشار الى الحرب الاقتصادية الاميركية الرامية الى اسقاط الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: لقد تصوروا بانهم يمكنهم تصفير صادراتنا النفطية وقطع شريان ايران الحيوي حسب زعمهم لكنهم فشلوا في ذلك في ظل همم المسؤولين والعاملين في وزارة النفط.

ونوه الى مقاومة الشعب امام العدو وقال: انه في ظروف الحظر دعمت الصناعة البتروكيمياوية الحكومة وتحققت عوائد بمليارات الدولارات من صادرات المنتوجات البتروكيمياوية.
رقم : 914710
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