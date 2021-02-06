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السبت 6 شباط 2021 ساعة 19:39

لا اعراض سلبية للقاح الروسي حتى الآن

لا اعراض سلبية للقاح الروسي حتى الآن
وفي تصريحات له حول اللقاح الروسي ضد كورونا المعروف بـ"سبوتنيك في"، وضمن اشارته الى انه لا يملك اهلية للتحدث عن القضايا العلمية للقاح، قال كاظم جلالي: في داخل روسيا، تلقى وزير الدفاع والعديد من المسؤولين الروس هذا اللقاح.

ولفت جلالي الى ان القوات العسكرية والامنية والكوادر الطبية في روسيا تلقت هذا اللقاح، وقال: لحد الآن لم يصل لعلمنا أي أعراض سلبية للقاح الروسي، في حين تصل الى سمعنا اخبار عن اعراض بعض اللقاحات الاخرى.

وأضاف: ان بعض الدول قامت بشراء اللقاح من روسيا، وبعض الدول الاخرى بما فيها الدول الاوروبية تجري حاليا مفاوضات مع الروس لاستخدام هذا اللقاح.

وأوضح جلالي اننا نقوم بمهمتين مع الروس؛ الاولى شراء اللقاح والثانية الانتاج المشترك، وان شاء الله سيقوم فريق من وزارة الصحة الايرانية برئاسة مساعد الوزير في شؤون الدواء والغذاء بزيارة الى موسكو، وسيجري مفاوضات لنتمكن من البدء بالانتاج المشترك لهذا اللقاح.

الجدير بالذكر، ان ايران تسلمت الشحنة الاولى للقاح الروسي يوم الخميس الماضي على متن طائرة ماهان في مطار الامام الخميني (رض)، وقدتم تسليمها الى وزارة الصحة.
مصدر : وكالات
رقم : 914733
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