مظاهرة حاشدة في ذكرى اغتيال بلعيد

يأتي التجمع إحياء لذكرى مقتل ناشط بارز عام 2013 واحتجاجاً على انتهاكات من جانب الشرطة يقولون إنها عرضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة «الربيع العربي».



وقال شاهد إن قوات الأمن فرضت طوقاً حول وسط المدينة، ومنعت السيارات وكثيراً من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع تجمع الآلاف.



وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أرجاء تونس في الأسابيع الأخيرة، يلقى تجمع اليوم (السبت) الدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة سياسية في البلاد، ويبلغ عدد أعضائه مليون عضو.



وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة تعبيراً عن الغضب من انعدام المساواة، ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية عن إساءة معاملة المحتجزين.



وقال محمد عمار عضو البرلمان عن حزب «التيار الديمقراطي»، إنه اتصل برئيس الوزراء للاحتجاج على إغلاق وسط تونس العاصمة.