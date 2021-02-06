تدفق سيول جارفة صوب 7 وديان في ديالى

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم ان “موجة سيول جارفة بدأت تزداد سرعتها من بعد عصر اليوم قادمة من الحدود العراقية – الايرانية وهي تتدفق صوب 7 وديان ابرزها ترلساق”.



واضاف، ان “الموجة تزداد قوة مع مرور الوقت بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار الغزيرة في المناطق الحدودية”، لافتا الى ان “فرق المتابعة الميدانية تراقب الوضع عن كتب لاتخاذ اي اجراءات وقائية خاصة فيما يتعلق بالقرى الحدودية القريبة من الوديان”.



وشهدت مناطق شرق ديالى سيول جارفة في السنوات الماضية تسببت بعضها في غرق قرى ونفوق قطعان اغنام”.