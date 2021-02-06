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السبت 6 شباط 2021 ساعة 20:21
ايران تطالب دول العدوان برفع الحصار عن اليمن
ان الدول الساعية وراء الحروب، التي ادركت واقرت بخطأها الستراتيجي على مدى 6 اعوام والمتمثل في عدوانها ضد اليمن، ان تنهي الحرب وترفع الحصار عن هذا البلد وتمضي قدما نحو الحل السلمي لهذه الازمة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
914739
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