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السبت 6 شباط 2021 ساعة 20:33

اردوغان يهنئ السلطة الجديدة في ليبيا

اردوغان يهنئ السلطة الجديدة في ليبيا
وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب أردوغان في اتصال هاتفي بهما عن "تمنياته بالتوفيق والنجاح، للمجلس الرئاسي الليبي والذي سيتولى مهمة قيادة البلاد حتى موعد الانتخابات في ديسمبر/ كانون أول 2021".

وأكد الرئيس التركي أن "تركيا ستواصل دعمها إلى ليبيا، لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سلامة أراضيها"،

كما أشار إلى تطلعه "للعمل مع السلطات الليبية على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة".

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت، أمس الجمعة، إنها على ثقة بأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال عملية انتخاب سلطة تنفيذية في ليبيا، عقب نجاح اختيار سلطة تنفيذية للبلد الشمال أفريقي.

واختار منتدى ليبيا، بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة، حكومة ليبية مؤقتة جديدة، حيث فاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد، وعبد الحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.

ويشكل هذا التصويت الذي جرى في سويسرا، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، وبعد تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي في البلاد.
رقم : 914743
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