قاليباف ينقل رسالة قائد الثورة الاسلامية الى الحكومة الروسية

و إشارة بابك نكاهداري ، مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي إلى زيارة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لروسيا وقال: "إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي سيتوجه يوم غد الاحد الى موسكو على رأس وفدا رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فيشيسلاف فالودين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ، حيث سيقوم الى جانب تسليم رسالة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي للحكومة الروسية ، بلقاء نظيريه في الدوما ومجلس الشيوخ والمسؤولين الاقتصاديين والتجاريين والسياسيين والأمنيين .



وشدد على أن الارتقاء بالعلاقات الإيرانية الروسية إلى مستوى استراتيجي هو من أهم أهداف هذه الزيارة وقال ان الاجتماعات المختلفة المختلف في مجال القضايا الاقتصادية والعلاقات التجارية جزء مهم من برنامج زيارة رئيس البرلمان الى روسيا .



وفي إشارة إلى تدني مستوى التبادل التجاري بين طهران وموسكو ، أضاف نكاهداري :ان قاليباف سيبحث أيضًا عن كثب تحديات ومشاكل التجارة بين البلدين في لقاء مع ناشطين اقتصاديين إيرانيين وروس لوضع الخطط اللازمة لتحسين مستوى التبادل التجاري والاقتصادي.



وفي إشارة إلى الأهداف الاقتصادية الأخرى لزيارة رئيس البرلمان لروسيا أكد انه بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في اطار العلاقات الثنائية ، سيجري بحث تعزيز العلاقات التجارية في اطار الاتحاد الاوراسي الذي تعتبر إيران عضوا مراقبا فيه ، وكذلك مناقشة ممر الشمال والجنوب .



وتابع: إن قاليباف سيجتمع يوم الاثنين في اليوم الأول من زيارته ،رئيس الدوما الروسي وكذلك سيلتقي مفكري معهد الدراسات الشرقية لهذا البلد.