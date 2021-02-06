الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 شباط 2021 ساعة 21:33

مراسم تشييع وتأبين 46 شهيداً من لواء القدس بحلب

مراسم تشييع وتأبين 46 شهيداً من لواء القدس بحلب

وبين اللواء سليم حربا رئيس اللجنة العسكرية والأمنية بحلب خلال المراسم التي جرت في صالة الأسد الرياضية بحلب أن الشهداء “كتبوا النصر بدمائهم وسطروا أروع ملاحم البطولة والفداء في الصمود والذود عن حلب وحماية تراب الوطن” داعياً أسر وذوي الشهداء إلى أن “يرفعوا رؤوسهم عالياً لأن أبناءهم صنعوا المستحيل وخطوا النصر بدمائهم الزكية وهم اليوم وسيبقون أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر” ونوه باستمرار “معارك الشرف والبطولات حتى تحرير كل شبر من تراب الأمة وصولاً للمعركة الكبرى بتحرير القدس الشريف”.

وأوضح المهندس محمد سعيد قائد لواء القدس أن مراسم تشييع وتأبين الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن هي “جزء من رد الجميل والعرفان لهؤلاء الأبطال وهم اليوم مشاعل نور ترسم دروب النصر” وقدم العهد لكل شهيد” روت دماؤه الزكية تراب الوطن بالسير على خطاهم في معارك الشرف والبطولة لدحر كل معتد آثم وتحقيق الانتصار”.

وألقى العميد فايز الباشا كلمة جيش التحرير الفلسطيني جدد فيها العهد على المضي قدماً في “مسيرة الشهادة ونهج المقاومة حيث امتزج الدم الفلسطيني مع دماء رجال الجيش العربي السوري في خوض المعارك ضد المعتدين” مؤكداً التمسك بخيار المقاومة “لتحرير كل شبر من سورية والاحتفال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وألقى الدكتور محمود عكام مفتي حلب كلمة رجال الدين أكد فيها أن الشهيد يمثل قيمة نبيلة خط حروفها بدمائه الزكية منوهاً بالبطولات التي سطرها الشهداء على أرض حلب والتي صنعت الانتصار ليعيش أهلها في طمانينة.

كما ألقت بسملة سمارة وهي ابنة شهيد كلمة ذوي الشهداء أشارت فيها إلى “اعتزاز أسر الشهداء بأبنائهم الذين حموا الوطن بدمائهم الزكية” معاهدة إياهم على “السير خلف خطاهم حتى تحرير كل شبر محتل من أرض الوطن”.

وألقى الشاعر الفلسطيني محمود علي السعيد قصيدة بعنوان “أنشودة الفراق” من وحي المناسبة أشار فيها إلى عظمة التضحيات والبطولات التي سطرها الشهداء للدفاع عن تراب سورية.

وشهد حفل التأبين عرض فيلم قصير عن البطولات التي سطرها أبطال الجيش العربي السوري ولواء القدس جنباً إلى جنب في معارك التحرير على كامل الجغرافيا السورية ومشاهد للتفجير الغادر الذي ارتقى خلاله شهداء لواء القدس على جبهة جمعية الزهراء.

وكانت جثامين الشهداء أدخلت محمولة على الأكتاف إلى صالة الأسد على موسيقى لحن الشهيد وتمت قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة حيث عبر عدد من ذوي الشهداء لـ سانا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم الذين ضحوا بدمائهم على دروب العزة والكرامة وصناعة النصر وقدموا العهد على الاستمرار بنهجهم والسير على خطاهم لتحرير كل شبر من تراب الوطن.

حضر حفل التأبين حسين دياب محافظ حلب وأحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وقائد شرطة المحافظة.
رقم : 914753
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
6 شباط 2021
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
6 شباط 2021
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
6 شباط 2021
زوجة الأسير المحرر الأخرس تروي لـ"إسلام تايمز" معاناة زيارة الأسرى
زوجة الأسير المحرر الأخرس تروي لـ"إسلام تايمز" معاناة زيارة الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
6 شباط 2021
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
5 شباط 2021
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟