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السبت 6 شباط 2021 ساعة 22:15

هل ستقوم سلطات آل سعود بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول؟

هل ستقوم سلطات آل سعود بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول؟
وفي هذا الصدد كشفت مصادر امريكية أنّ محمد بن سلمان يحاول تخفيف الضغوطات على الرياض من جانب الولايات المتحدة، لذلك فقد أمر بإصدار حكم على الناشطة السعوديّة المعروفة، لجين الهذلول، والذي يتضمن سجنها لفترة طويلة، لكن يسمح بخروجها من السجن بعد فترة.

وقالت المصادر أن السلطات السعوديّة ستقوم بالإفراج عن لجين الهذلول باعتبارها قضت المُدّة المحكوم عليها فيها، وذلك بعد حُكم بسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، تزامن صدوره مع دخول الرئيس الأمريكيّ الجديد جو بايدن، إلى البيت الأبيض، وتعهّد الأخير بفتح ملف حقوق الإنسان في المملكة، لكن السلطات السعودية ستُبقِي على لجين بعُهدتها، ولن تسمح لها بالسفر إلى الخارج، في الوقت الذي تتحدث فيه الناشطة السعوديّة وفق ما ينقل أشقاؤها، عن تعذيب، وتحرّش، وتهديد، طالها وهي تقبع خلف الزنازين.

و تغيرت مدة عقوبة الناشطة السعودية لجين الهذلول، بطلب مباشر من ولي العهد،الذي يتحكم بكل امور المملكة الداخليةوالخارجية وكانت قد أمرت محكمة في الرياض، قبل شهر تقريباً، بسجن الهذلول 5 سنوات و8 أشهر بعد اتهامها بالتحريض على تغيير نظام آل سعود وخدمة أطراف خارجية، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين و10 أشهر، ما يجعل الإفراج عنها ممكناً في الأيام القادمة.

ويشار إلى أنه قد طالبت منظمة الأمم المتحدة، ووزارة الخارجيّة الفرنسية السعودية بالإفراج السريع عن لجين الهذلول، فيما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عجلة السلطات في إدانة الهذلول بالتجسس، في محاكمة لم تطبق الإجراءات القانونيّة، ناهيك عن المطالبات التي وُجّهت للسعودية من قبل شخصيات سياسيّة أوروبيّة وأمريكيّة مختلفة، بعد أن اعتقلت السلطات السعودية الناشطة السعودية المعروفة منذ أيار عام 2018، وهي واحدة من أبرز الناشطات السعوديّات، اللواتي طالبن بمنح المرأة حُقوقاً في قيادة السيارة، وعلى صعيد حُقوق السفر، والزواج، وهي حُقوق جرى منح المرأة السعوديّة بعضها، لكن الهذلول كانت وراء القضبان.
رقم : 914775
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