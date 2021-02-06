الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 شباط 2021 ساعة 23:03

بلومبرغ: بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على ايران دون رفع الحظر!

بلومبرغ: بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على ايران دون رفع الحظر!


ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة أن أحد خيارات الحكومة الأميركية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

ووفقا لهذه المصادر المطلعة، فإن "الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلقة بكورونا لإيران".

ويضيف تقرير الوكالة أن "اعتماد مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لأسباب إنسانية، غير أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية".

وخرجت امريكا من الاتفاق النووي بشكل احادي الجانب وغير قانوني في عام 2018 وفرضت إجراءات حظر قاسية ولا انسانية على الشعب الايراني.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن مماطلة إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أميركا بعد ترامب، مؤكدا بان لا احد يعارض عودة اميركا للاتفاق النووي الا ان عودتها لن تكون آلية.

ويبدو ان امريكا، من خلال شروطها للعودة الى الاتفاق، تتناسی انها هي التي وقعت الاتفاق النووي وهي التي انسحبت منه وان عليها هي ان تعود الی الاتفاق ولا أي شئ اخر.

ويبدو ان الشروط التي تتوقعها الولايات المتحدة من ايران، للعودة الی الاتفاق النووي، هي نفس الشروط التي حاولت ادارة ترامب فرضها علی ايران وفشلت فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 914778
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
6 شباط 2021
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
6 شباط 2021
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
6 شباط 2021
زوجة الأسير المحرر الأخرس تروي لـ"إسلام تايمز" معاناة زيارة الأسرى
زوجة الأسير المحرر الأخرس تروي لـ"إسلام تايمز" معاناة زيارة الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
6 شباط 2021
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
عندما تكون مفاوضات طالبان مع امريكا جيدة ومع إيران سيئة!
5 شباط 2021
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
قذارة الصهاينة تطفو على وجه الإمارات...دناوة نفس وبشاعة أخلاق
5 شباط 2021
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
ما الذي يخافه الغرب من "برنامج الصواريخ الإيراني"؟
5 شباط 2021
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
5 شباط 2021
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
4 شباط 2021
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
اللواء سلامي: الحرس الثوري يبذل كل طاقاته لخدمة الشعب
4 شباط 2021
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
روحاني: قرار محكمة لاهاي مؤشر لقدرة وعظمة الشعب الإيراني
4 شباط 2021
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
أكبر جدارية في العراق للشهيدين المهندس وسليماني تزين ساحة الفردوس وسط بغداد 
4 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟