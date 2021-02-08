قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي

وأوضح السيد القائد خلال استقباله مجموعة من قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالجيش الإيراني، إن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي التي انتهكت الالتزامات بالاتفاق النووي، وإن إيران نفذت جميع تعهداتها في ما يخص الاتفاق النووي خلافا لاميركا واوروبا".



وشدد السيد الخامنئي على أن رفع العقوبات الأمريكية هو الشرط الذي سيدفع إيران للعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي، مبيناً "هذه هي السياسة المحددة للجمهورية الإسلامية وهي أيضا إجماع مسؤولي الدولة ولن نتراجع عن هذه السياسة".



وأضاف أن "النظام الاجتماعي الأمريكي متعفن من الداخل"، مضيفاً "إن سبب ارتباك وذعر الأنظمة التابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة النظام الصهيوني، وهراءهم الأخير، هو خوفهم وقلقهم من حقيقة الانحدار الأمريكي على الصعيد الدولي".



