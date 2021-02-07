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الأحد 7 شباط 2021 ساعة 20:11

ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي

ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
وطالب وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة بتقديم ضمانات لطهران لعدم تكرار تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشدداً على أن "20 من فبراير/شباط الجاري، هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

ورأى ظريف إن "وقف العمل في تطبيق البروتوكول الإضافي لا يعني إغلاق الباب تماماً في وجه الاتفاق النووي"، مبيناً إن "إجراءات إيران يمكن الرجوع عنها في حال قررت واشنطن العودة للاتفاق ورفع العقوبات عن طهران".

وتابع ظريف "الحصول على تعويض من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، ليس شرطاً لإحياء الاتفاق".

وفيما يتعلق بزيارة مبعوث الأمم المتحدة حول اليمن إلى طهران اليوم الأحد، قال ظريف إن بلاده مستعدة للعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن اليمن، مشيراً إلى أنه "سيجتمع غريفيث يوم غد الاثنين"، مضيفاً إن "على الإدارة الأمريكية أن تطلب من السعودية وقف الحرب في اليمن".

وكان غريفيث قد وصل صباح الأحد إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الإيرانيين للتشاور بشأن الأزمة اليمنية، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".
 
رقم : 914885
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