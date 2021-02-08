وفد ‘‘حماس‘‘ يصل إلى القاهرة

ويرأس الوفد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، ويضم في عضويته: يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، وأعضاء المكتب خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، ومحمد نزال، وروحي مشتهى.



ويرافق الوفد عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين.



وتهدف الحوارات إلى إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.



وأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، أن حماس وصلت إلى القاهرة للمشاركة بالحوارات بعقل مفتوح للوصول لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي وفق قواعد وأسس الديمقراطية التي تضمن مشاركة الجميع دون إقصاء، وصولا لإنهاء الإنقسام.



وقال النونو الموجود ضمن وفد حماس في القاهرة: "نسعى لرسم خريطة وطنية تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وتنتهي بانتخاب وتشكيل المجلس الوطني ليمثل المرجعية السياسية لشعبنا في الداخل والخارج".



وذكر أن الوفود ستناقش جملة من القضايا المتعلقة بالإطار القانوني للإنتخابات لضمان خطوات وإجراءات سليمة ونزيهة، وكذلك سبل تهيئة الأجواء في مختلف الأماكن وإطلاق أوسع قاعدة للحريات.



وأكد أن هناك جدية كبيرة لإنجاح هذه الخطوة باعتبارها مقدمة مهمة لما يليها من خطوات تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.



وستنطلق في القاهرة اليوم الاثنين جولة حوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية حول ترتيبات الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في الأشهر المقبلة.