الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 شباط 2021 ساعة 09:38

غريفيث يبحث الأزمة اليمنية مع كبير مستشاري الخارجية الإيرانية

غريفيث يبحث الأزمة اليمنية مع كبير مستشاري الخارجية الإيرانية
وتباحث الجانبان خلال هذا الاجتماع حول القضايا والابعاد المختلفة لازمة اليمن وسبل الوصول الى السلام ووقف الحرب فيه.

واشار خاجي الى الاوضاع المؤسفة للشعب اليمني المقاوم والظروف الصعبة جدا التي يعاني منها بسبب الحرب والحصار الاقتصادي الظالم المفروض عليه، ودعا للمزيد من تدخل منظمة الامم المتحدة والمجتمع العالمي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاانساني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم الخدمات الانسانية والطبية لشعب اليمن من اجل مكافحة كورونا.

كما اكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني على حل ازمة اليمن عبر الطرق السياسية، وكذلك اجراء المفاوضات اليمنية –اليمنية وتشكيل الحكومة الشاملة في اليمن كله بمشاركة جميع الفئات والاحزاب السياسية الموجودة على الساحة.

من جانبه اكد المبعوث الاممي الخاص لليمن مارتين غريفيث، الدور البارز للجمهورية الاسلامية الايرانية في المساعدة بارساء السلام في اليمن والمنطقة، شارحا مساعي المنظمة الدولية للعمل على وقف اطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي واستئناف المفاوضات السياسية في اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 914983
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
8 شباط 2021
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
بقلم الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية
8 شباط 2021
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
7 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
7 شباط 2021
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
7 شباط 2021
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
6 شباط 2021
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
6 شباط 2021
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
6 شباط 2021
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
6 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية