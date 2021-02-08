الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 15 ارهابيا في نينوى

وذكرت مصادر صحفية، أن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، تمكنت من القاء القبض على 15 ارهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم بما يسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان و البيلاوي والشرطة اللا إسلامية".



واشارت الى ان "الارهابيين، كانوا يعملون تحت كنى واسماء مختلفة ، فضلاً عن عمل الارهابي المكنى ابو انس انتحاري انغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين و الارهابي المكنى ابو قتادة عسكر قاطع تل عبطة والارهابي ابو البراء في الهندسة العسكرية".



واوضحت أن "العملية تمت من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء على ما تبقى من فلولهم".



وتابعت "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"، مبينة إلى أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".