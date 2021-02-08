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الاثنين 8 شباط 2021 ساعة 12:20
ظريف يجري مباحثات مع غريفيث
وكان غريفيث وصل ،أمس الاحد، الى العاصمة الايرانية طهران، لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين في اطار المساعي التي يبذلها لحل الأزمة اليمنية.
مصدر :
وكالات
رقم :
915020
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