البرلمان يسلم الكاظمي نسخة من تعديلات الموازنة

عقدته اللجنة المالية اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبحث تعديلات البرلمان على الموازنة الاتحادية التي اكدت اللجنة انها اعادة كتابة ستراتيجيتها، واتخذت فيها خطوات جريئة لتحقيق تنمية شاملة للاقتصاد العراقي، عالجت من خلالها الفائض في الانفاق العام، وزيادة العجز المالي.



لم يهمل مجلس النواب، بحسب اعضائه، مطالب الفئات المجتمعية المختلفة،، خاصة المعتصمين من حملة الشهادات العليا، وخريجي الكليات المتنوعة.



ووفقا لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فانه تم الاتفاق ايضا على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، فيما تتحدث مصادر برلمانية عن اتفاق سياسي لاقرار الموازنة يوم السبت المقبل.