الهند..14 قتيلا جراء الانهيار الجليدي

وكانت ولاية أوتاراخند في شمال الهند قد نشرت على صفحتها على "تويتر": "أنقذ 15 شخصا وعثر على 14 جثة في أماكن مختلفة حتى الآن”.



كما ذكر مسؤولون إن 125 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين.