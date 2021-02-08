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الاثنين 8 شباط 2021 ساعة 13:47

هنية: ‘‘حماس‘‘ منفتحة على حوار شامل لإنهاء الانقسام

هنية: ‘‘حماس‘‘ منفتحة على حوار شامل لإنهاء الانقسام
وأكد هنية ،في تصريح صحفي اليوم الاثنين، "حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عملنا فيه مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل، وتخلله اجتماع الأمناء العامون وتفاهمات إسطنبول، غير أن المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأضاف هنية: "نحن في حركة حماس منفتحون على حوار شامل يفضي إلى ترتيب بيتنا الداخلي، وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة، والتعددية السياسية، واحترام إرادة شعبنا، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن وفد الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ صالح العاروري، ويضم قيادات مركزية، هو وفد متسلح بقرار وإرادة واضحة من أجل العمل على التوصل لاتفاق وطني وازن، نتمكن من خلاله تدشين مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في مسيرة شعبنا على طريق إنجاز مشروع التحرير والعودة.

وتابع: "إننا ندرك أننا نجتاز مرحلة هي الأخطر على قضيتنا وثوابتنا، خاصة في القدس والأرض وحق العودة، ولذلك فعلينا مسؤولية مشتركة وواجبات لا مفر منها".

وحيّا رئيس المكتب السياسي لحماس، قيادات الفصائل المشاركين في الحوار، داعيًا إياهم إلى تحمل المسؤولية التاريخية، واتخاذ كل ما يلزم لنعبر معًا هذه المرحلة، ونتفرغ للقضايا الوطنية، وأن نصمم مشهدًا حضاريًّا عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تعكس عظمة شعبنا ومقاومته الباسلة، وتضحياته الجسام، وشهدائنا وجرحانا وأسرانا الأبطال.

وأكد استعداد حركته في غزة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات القادمة، "وهذا ما نتطلع إليه أيضًا في الضفة من الإخوة في السلطة، وكذلك تأمين الانتخابات في القدس".

وتابع: "وحيث إننا نرى بأن الانتخابات وسيلة وممر لما بعدها، فإن الحركة لديها تصور لكيفية بناء مشهد ما بعد.
رقم : 915041
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