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الاثنين 8 شباط 2021 ساعة 13:54

وزير الخارجية التركي يبدأ جولة تضم 3 دول عربية

وزير الخارجية التركي يبدأ جولة تضم 3 دول عربية
وأفاد بيان وزارة الخارجية التركية بأن جولة تشاووش أوغلو ستستمر حتى 11 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الوزير سيلتقي خلال زيارته البلدان الثلاثة، مع نظرائه، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
مصدر : وكالات
رقم : 915046
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