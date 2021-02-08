وزير الخارجية التركي يبدأ جولة تضم 3 دول عربية

اسلام تايمكز (تركيا) - أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سيبدأ غدا الثلاثاء، جولة خليجية تشمل 3 دول، وهي الكويت، وسلطنة عمان، وقطر.