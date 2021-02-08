مقتل وإصابة عدد من مسلحي ‘‘قسد‘‘ بريفي الرقة ودير الزور

ففي ريف دير الزور نقل مصدر صحفي عن مصادر محلية قولها إن عدداً من مسلحي ميليشيا قسد قتلوا وأصيبوا جراء إطلاق النار عليهم في قرى الشهابات ومحيميدة والشحيل والتي تشهد رفضاً شعبياً لوجود الميليشيا حيث أنها تواصل سرقة النفط والثروات السورية بدعم من الاحتلال الأمريكي.



وإلى الغرب من مدينة الرقة بينت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا “قسد” قتلوا وأصيب آخرون بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط انتشارهم في محيط قرية كبش غربي.



وقُتل أحد قياديي ميليشيا “قسد” الجمعة الماضي وأصيب عدد من مسلحيها في هجمات متفرقة على طريق الشدادي- دير الزور عند قرية عدلة وعلى الطريق الواصل بين ناحية تل حميس وناحية جزعة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي.