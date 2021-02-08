المبعوث الأممي الجديد يصل إلى ليبيا

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها ليل الأحد، إن رئيسها الجديد، سيبدأ مهامه الإثنين، ونقلت عنه تأكيده التزام الأمم المتحدة "الثابت بليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف".



وقبل مباشرة عمله، بحث كوبيش مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، هاتفياً، "مستجدات الوضع في ليبيا"، وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن كوبيش أكد على "أهمية استكمال مساري الحوار العسكري والأمني بعد الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة".



كما ناقش كوبيش مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، الترتيبات اللازمة لمباشرة مهامه، خلال أولى زياراته للعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، وفق بيان لخارجية الوفاق، صباح اليوم.



وشغل كوبيش مناصب أممية عدّة في العراق وأفغانستان ولبنان، قبل أن يكلفه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، بمهمته الجديدة في ليبيا.