وزير يمني سابق يكشف عن مخطط أميركي جديد بشأن بلاده

جاء ذلك في تغريدة نشرها الجبواني الذي يزور الولايات المتحدة عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء الأحد.



وقال الوزير اليمني السابق إن الأمريكيين مستاؤون من الإداء السعودي، مضيفا أنهم "لا يتحدثون عن القيادة اليمنية إلا كجزء من العجز السعودي الشامل".



وأشار الجبواني إلى أن باحثا أمريكيا في واشنطن قال لنا:" من هي الشخصية القادرة على قيادة بلدكم في اللحظة الراهنة إذا كان قيادتكم الحالية لا تريد العودة لليمن؟"، متابعا بالقول:" كان السؤال مفاجئا ومحرجا لم نتوقعه أبدا".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن السبت، وقف دعم بلاده لعمليات تحالف العدوان بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية.



فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أولوية إدارة بايدن وقف العدوان على اليمن، وحقوق الإنسان في السعودية، وذلك، وفق ما أكده في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.