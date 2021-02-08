اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه

واشار اللواء باقري ،في كلمته في مراسم ادخال 340 قارب وقطعة بحرية حربية الى خدمة القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية والتي جرت اليوم الاثنين في مدينة بندر عباس (جنوب)، الى المهمة التي اضطلعت بها قوات حرس الثورة الاسلامية في توفير الأمن بمضيق هرمز، مشيرا الى أن المنطقة تختزن ثلثي الطاقة الاحفورية في العالم وان 20 بالمئة من الطاقة العالمية تمر عبر المضيق.



وفيما شدد على أهمية توفير الأمن في الخليج الفارسي، لفت الى أن قدرات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية تفاقمت وتعززت خلال فترة الحظر الجائر على ايران، ونوه الى أن العام الهجري الشمسي الحالي (ينتهي في 20 مارس القادم) شهد 4 مراسم ادخال قطع بحرية ومعدات عسكرية جديدة الى القوتين البحريتين لحرس الثورة والجيش.