الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 شباط 2021 ساعة 15:16

قاسمي: الغاء الحظر هو السبيل الوحيد لاثبات حسن النوايا

قاسمي: الغاء الحظر هو السبيل الوحيد لاثبات حسن النوايا
واضاف قاسمي ،اليوم الاثنين، ان خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) تم التوصل اليها بعد اجراء مفاوضات توصف بانها احد اطول المفاوضات واكثرها تعقيدا في التاريخ المعاصر وتمخض عنها هذا الاتفاق في 14 تموز 2015.

واشار السفير الايراني الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وانتهاك اوروبا تعهداتها تجاه الاتفاق واضاف، بعد الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته امريكا وسلوكها العدائي وكذلك نقض بعض الاطراف المعنية بالاتفاق تعهداتها، بعد كل ذلك يجب التعويض عن الاضرار التي تكبدتها ايران جراء الانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق النووي وفرض اقسى انواع الحظر على ايران باعتبارها اكثر الاطراف التزاما بالاتفاق.

واكد السفير الايراني ان الاتفاق النووي الذي نراه اليوم هو نفس الاتفاق التاريخي والدولي الذي تم التوصل اليه في العام 2015 و اضاف ان الادارة الامريكية الجديدة وبعد المزاعم التي اطلقتها على الصعيد الدولي والمحلي بشأن العودة الى التزاماتها السابقة والعمل على التعويض عن الماضي، يجب عليها العودة الى الاتفاق النووي والتعهدات المنصوصة في الاتفاق.

واضاف قاسمي ان الجميع بات يعرف الاتفاق النووي بنفس الابعاد والميزات التي تم التوصل اليه في العام 2015 في اطار قرار 2231 وبمشاركة الاعضاء التي شاركت في التوصل الى الاتفاق مؤكدا ان استمرار الاتفاق النووي سيكون رهنا بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق بشكل دقيق.
مصدر : وكالات
رقم : 915057
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
8 شباط 2021
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
بقلم الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية
8 شباط 2021
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
7 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
7 شباط 2021
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
7 شباط 2021
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
6 شباط 2021
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
6 شباط 2021
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
6 شباط 2021
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
إيران تحقق انجازين عسكريين جديدين
6 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية