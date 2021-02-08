اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 

كشف العدوان السعودي الأميركي وتحالفه المشؤوم على اليمن منذ قرابة الستة أعوام، عن أصالة الشعب اليمني العظيم الذي يستلهم صموده الأسطوري من تاريخ عريق، وحضارة ضاربة في جذور التاريخ، يقابلها تحالف عدواني مركب، وتقوده دول الاستكبار العالمي عبر أدواتها في المنطقة، ممثلة بآل سعود ودويلات البترول، ويباركها الكيان الصهيوني، والتي تسعى إلى فرض سياسة الهيمنة واستعباد الشعوب الأخرى. غير مدركة عراقة وشجاعة وصمود شعب اليمن الذي اكتسبها منذ آلاف السنين، وعززها الإسلام بشهاداته عن أهل اليمن وعن الأنصار والبأس اليماني الذي يبرز عند المحن والشدائد، وإذا كان اليمن مقبرة الغزاة عبر الأجيال، فإنه يؤكد هذه المقولة في الحاضر ويؤسّس لها مستقبلاً.



اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية لدى صنعاء، حسن إيرلو ”إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف دعم حملة التحالف العربي في اليمن سببه سعي الولايات المتحدة لفرض وجود عسكري مباشر هناك“.



وقال إيرلو في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه في ”تويتر“: ”أمريكا الشيطان الأكبر ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي، وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها، وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن كما حدث في كل من العراق وسوريا“.



وأضاف: ”يجب أن نعول على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمود أسطوري وسيستمر حتى النصر“.



موقف اليمن أيضاً، جاء على لسان محمد بن علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى حيث صرح في لقاء متلفز، أن الشعب اليمني يرحب بأي خطوة لإنهاء العدوان على اليمن، الا أن الأحداث على أرض الواقع لا تزال تثبت أن هذه التصريحات، ليست لها أثراً في الواقع، لأن اليمن لا يزال حتی الآن تحت الحصار، والعمليات العسكرية لازالت قائمة، ولم يُعلن عن توقفها، وأن الشعب اليمني يطالب بحزمة إجراءات لضمان سلامة وسيادة الدولة الشرعية في اليمن، وأن الولايات المتحدة عليها أن تُلزم أتباعها في السعودية والأمارات، بإيقاف العمل العسكري في اليمن، حتى يجد اليمنيون النية الصادقة بإقامة سلام حقيقي على أرضهم، وإن بدون توقف كامل للعدوان. وفك الحصار عن الشعب اليمني لن يكون بحوار مع أي جهة أمريكية كانت أو دولية.



”وأكد محمد علي الحوثي، بأن الجيش اليمني قادر على استهداف مصالح أي دولة تدعم السعودية في عدوانها على اليمن، مع اننا لا نريد أن يكون خطابنا تهديدياً، الا أنهم جربوا الشعب اليمني، وأنه قادر على المقاومة والصمود، وقد جربوه لستة أعوام مضت.





لم يتكلم الحوثي كمنتصر او متغطرس، بل تحدث بندية، وأنه طرف قوي، ولا يلغي أي طرف آخر قد يختلف معه بالرأي. وأن السلام هو مطلب جماهيري، وأن الثوار اليمنيين اول من طرح مبادرات سلام رفضت من قبل دول العدوان مراهنة على سقوطه وقبوله بالشروط السعودية، الا ان الوضع اختلف الآن وأصبحت موازين القوى لصالح أنصار الله والجيش اليمني، وقال ايضاً أنه لم يتم لحد الان الإتصال رسمياً بهم من قبل الادارة الامريكية.



الإستراتيجية الأميركية الجديدة تتضمن ثلاثة عناصر وهي: إنهاء العمليات الهجومية في اليمن واستمرار الدعم للدفاع عن السعودية والدفع من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع في إشارة إلى أنه فيما يخص جزء ”العمليات الهجومية“، فإن واشنطن لن تساعد التحالف الذي تقوده الرياض في محاربة الحوثيين في اليمن بعد الآن، لكن هذا الأمر لا يعني أن الولايات المتحدة ستتوقف عن القتال في اليمن.

ووفقاً للإدارة الأمريكية ستواصل ضرب مقاتلي القاعدة و”داعش” في البلاد لضمان عدم تمكنهم من استخدامها كقاعدة لشن هجمات ضد أميركا.



ما هو غير واضح من تصريحات ”جو بايدن“ ما يعنيه عملياً دعم السعودية في الدفاع عن نفسها. ولنفترض أن السعوديين سيواصلون مهاجمة الشعب اليمني، وبموجب القانون الدولي يحق لليمن أن ترد بطريقة مناسبة، فكيف سيكون الدعم الأميركي في هذه الحالة بالنسبة لبعض الخبراء. وبالتالي فإن الغموض من جانب فريق بايدن يعني أن باب هذا الدعم لا يزال مفتوحاً.



إلا أن أبناء الثورة اليمنية لهم كلمة الفصل، والمنطقة اليوم في زمن متغيرات تكتب بدماء الشهداء وصمود المجاهدين في ساحات العز والتضحية، ولهو دليل على قوة وثبات ورجاحة كفتهم، وان واشنطن مدركة بأنه لا يمكن تحقيق أي نصر على أرض اليمن، وأن الحل الوحيد هو تقديم ضمانات للرياض بحماية سلطانها من هواجس الصواريخ اليمنية التي دكت مملكة الشر وقضت مضاجعهم .