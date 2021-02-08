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الاثنين 8 شباط 2021 ساعة 19:04

الحوثي يدعو الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات جادة لوقف العدوان

الحوثي يدعو الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات جادة لوقف العدوان
ووصف عضو السياسي الأعلى في مقابلة مع قناة “الميادين” الفضائية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدين، بشأن وقف العدوان بأنها “مجرد تصريحات”، فيما المنتظر “وقف العدوان ورفع الحصار على اليمن بشكل عملي”.

وقال” ‏يعلم العالم أجمع أن ‏أمريكا هي من تقود العدوان على بلادنا، وأي خطوة نحو التعقّل ‏واعترافها بالخطأ وتراجعها عن الخطأ الذي تقوم به ‏والإرهاب الذي تعمله ضد شعبنا وضد ‏وطننا نحن نرحب به “.‏

ولفت الحوثي، إلى أنه لم يحدث أي تواصل مع الولايات المتحدة حتى الساعة بشأن إيقاف العدوان على اليمن. وأكد أن ما فعلته السعودية والإمارات هو إرهاب مكتمل الأركان.. موضحاً أن التحالف السعودي جرّب “ضد اليمن الحرب العسكرية منذ عام 2004 ولم تنفع. وقال “نحن لا نخاف هذه الحرب ومستعدون للاستمرار في المواجهة لكننا مع السلام”.. موضحاً أن كل المواضيع قابلة للحل خلال مفاوضات السلام في حال تم تنحية العجرفة.

ورأى الحوثي أن بايدن طرح وقف العدوان على اليمن خلال حملته الانتخابية، لأنه يريد “ترميم السياسة الأمريكية” بعد الرئيس السابق ترامب.. وقال” إذا أخلّ بايدن بوقف العدوان على اليمن الذي تعهد بوقفه فإنه يخل بثقة الناخب الأمريكي وهذا ما لا يريده”.

وحثّ عضو السياسي الأعلى، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على وقف العدوان وأن تتجه السعودية إلى سلام الشجعان.. مشددا على أن يتم الحوار وفق ما تمليه المصلحة اليمنية ولا نرضى لأحد أن يكون ذليلاً، سنكون نحن وهم أنداداً لنتحدث بما يرعى مصالحنا ومصالحهم.

ودعا الحوثي إلى صرف تعويضات من دول العدوان للشعب اليمني مماثلة للتعويضات التي حصلت عليها الكويت من العراق. وأعلن أن القوات المسلحة اليمنية ستتوقف عن قصف أهداف تحالف العدوان “إذا توقفت جميع دول العدوان عن القصف”.. مؤكداً حق الشعب اليمني في أن يدافع عن نفسه، وذلك باستخدام الأسلحة التي يجري صناعتها محلياً.

وحول مستقبل الحل واحتمالات التقسيم، أشار عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى أن مجلس الأمن الدولي يتحدث عن وحدة الأراضي اليمنية.. معتبراً كلام البعض عن الانفصال مجرد شعارات لحشد المقاتلين. كما دعا عضو المجلس السياسي الأعلى، الشعب اليمني أن يكون على مستوى عالٍ من الوعي والحذر خاصة في مرحلة السلام،.. مشيدا بجهود القوات المسلحة اليمنية ودورها في الحفاظ على استقلال اليمن.
مصدر : الميادين
رقم : 915087
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