الوضع العراقي بين عودة الارهاب والتدخل الخارجي

وافادت مصادر بأن القوات العراقية قد قامت بتدمير العديد من معاقل الارهابيين،كان ذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات الهيلوكبتر الأمريكية في المنطقة.



ووفقاً لبعض المصادر الميدانية، فقد فر الإرهابيون من المنطقة عند وصول القوات العراقية، مما يشير إلى أن الأمريكيين تربطهم صلات وثيقة بعناصر داعش الإرهابية، خاصة في الجزء الغربي من محافظة الأنبار.



ويقع مقر جماعة "داعش" الإرهابية في منطقة "وادي الملصى"، ويبدو أن الأمريكيين يرون أن هذه المنطقة مناسبة لإختباء إرهابيي "داعش" وتدريبهم ودعمهم. وتقع مناطق الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار بالقرب من الحدود مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، وأصبحت مكانًا جيدًا لإختباء العناصر السرية لتنظيم داعش الإرهابي نظرًا لبعدها عن أنظار وإشراف القوات العراقية، وكذلك يسهل وصول الدعم الخاص من الأمريكيين لهذه الجماعات في تلك المنطقة.



وفي سياق متصل فقد أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية قبل عدة أيام عن ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى ولاية الانبار في عصابات "داعش" الارهابي بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء "هيت".



وبحسب المصادر فإن في تلك المنطقة توجد تحركات مشبوهة للقوات الامريكية وخاصة في ضواحي الرطبة وعبر منطقة التنف المحتلة جنوب محافظة حمص السورية ، وقالت المصادر بأنهم يقدمون الدعم المالي والعسكري للإرهابين ويقومون بنقلهم على جانبي الحدود.



ولقد عززت الهجمات والانفجارات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية من احتمال أن تكون عناصر "داعش" السرية قد تم تسليحها مرة أخرى من قبل الأمريكيين في هذه المناطق المهمة والاستراتيجية الواقعة غرب محافظة الأنبار، وأنهم يعتزمون شن عمليات أخرى ضد القوات العراقية. ومن جهة أخرى، فإن فتح معبر "عرعر" الحدودي قد يمهد الطريق أمام نقل الإرهابيين والمعدات العسكرية من السعودية إلى غرب الأنبار ووسط وجنوب العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، وهو الامر الذي شاهدناه في التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي وقعت في بغداد. وتظهر التطورات على الأرض أن الأمريكيين، بالإضافة إلى سعيهم لزيادة قوة عناصر "داعش" السرية في غرب محافظة الأنبار والمناطق الحدودية، يسعون أيضًا لتشكيل مجموعة موازية مع قوات الحشد الشعبي في شمال العراق.



ويحاول الأمريكيون حصر وتقييد وجود قوات الحشد الشعبي العراقي، المكون من مقاتلين من كافة أبناء الشعب العراقي في المناطق الشمالية من خلال توحيد وتجنيد وتدريب الجماعات المتطرفة وتشكيل تيار قوي معادي لهم.



ويأتي ذلك بالتنسيق مع النظام السعودي الذي يحاول جاهدا القضاء على قوات الحشد الشعبي وذلك بتمويل وتنظيم مقاتلين متطرفين شمال العراق للقيام بعمليات ارهابية ضد قوات ومراكز الحشد الشعبي ويسعون حاليا للسيطرة على محافظة الانبار وبذلك يريدون التلميح بأنه لا داعي لوجود مقاتلي الحشد الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقية وعليهم إخلاء هذه المحافظة، وإلى جانبهم ترى واشنطن في قوات الحشد الشعبي العراقية عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافها في العراق، وبالتالي تسعى إلى القضاء على هذه القوات.



