معتقلات البحرين واضطهاد المرأة : البربوري نموذجاً

وأشارت مصادر إلى أن البربوري وسبع سجينات جنائيات، علقن إضرابهن عن الطعام، بعد أن وعدتهن الضابطة المناوبة في سجن مدينة عيسى للنساء، وبالنيابة عن مديرة السجن، بتنفيذ مطالبهن.



وتطالب السجينات وفي مقدمتهن المعتقلة البربوري، إنهاء سوء المعاملة وتمكينهن من الرعاية الطبية، وإدراج أسمائهن ضمن قوائم الإفراج بدواعي إنسانية، خصوصًا مع تفشي انتشار «وباء فيروس كورونا»- بحسب المصادر.



وكانت المعتقلة البربوري، مع عدد من السجينات في «سجن مدينة عيسى» للنساء، قد أعلن قبل أيام دخولهن في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة، وتردي الأوضاع الإنسانية والتضييق المستمر ضدهن.



واحتجت البربوري على سوء المعاملة داخل السجن، وتأخير صرف الأدوية لها، وطالبت بحقها في تمكينها من الأحكام البديلة، كونها تجاوزت نصف الحكم الصادر ضدها.



وأكدت الهيئة النسوية في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تضامنها مع المعتقلة الوحيدة في سجون البحرين«زكية البربوري»، وشددت على حقها في الحرية دون قيد أو شرط.



وقالت الهيئة النسوية في بيان لها «إن البربوري تخوض اليوم معركة جديدة دون كللٍ أو تخاذل، متمسكة بحقوقها الإنسانية، التي يحرمها إياها النظام الخليفي انتقامًا منها، ومعلنة على الملأ دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، حتى تحصيل هذه الحقوق المشروعة في الدساتير الدولية والأعراف الإنسانية، ومنها العلاج والطعام الصحي، وعدم الإساءة إليها كإنسان».



وأشادت بصمود «المعتقلة البربوري»، التي تخوض معركتها لنيل حقوقها، متسلحة بإيمانها بحتمية انتصارها.



وعبرت عائلة المعتقلة البربوري عن خشيتها على حياة ابنتها، بعد نقلها إلى عيادة السجن ليلًا، بسبب هبوط السكر، ثم إعادتها إلى الزنزانة دون علاج.



وطالبت السلطات البحرينية بتحمل المسؤولية، خصوصًا أن البربوري وعدد من السجينات، دخلن قبل أيام في إضراب عن الطعام، بسبب سوء الإدارة، وللمطالبة بالتعامل وفق القواعد الإنسانية.



وتتعرض الكثير من السجينات السياسيات للعنف على يد النظام البحريني، ومنهن أميرة القشعمي، وفاتن ناصر، وهاجر منصور، مدينة علي، زهرة الشيخ، زينب المرهون، زكية البربوري ونجاح يوسف.



وأسكتت السلطات أصواتهن وتخشى الكثير منهن التحدث عن سوء معاملتهن خوفًا من الانتقام الحكومي، ومن أبرزهن قضية الناشطة إبتسام الصائغ التي اعتقلت وتعذبت في العام 2017 بسبب عملها الحقوقي، لافتة إلى أنّ السلطات أخضعت الصائغ للتحقيق مرات عدة للانتقام بسبب مشاركتها في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان.