ناطق انصار الله يرد على تصريحات السفير البريطاني

واضاف عبدالسلام في تغريده له حائطه بمنصة “تويتر” اليوم الاثنين: ان ”على بريطانيا وغير بريطانيا أن يتذكروا أنهم مستمرون في العدوان وفرض الحصار على الشعب اليمني، ومن يتوجب عليه أولا وفورا أن يتوقف هو المعتدي المجرم”.



وأكد عبدالسلام، أن المدافع عن نفسه فهو في مساره الصحيح والمحق والملامةُ عليه أخلاقيا ووطنيا وإنسانيا إن توقف قبل أن يتوقف العدوان وينتهي الحصار.



وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، اتهم انصار الله عبر حسابه على موقع "تويتر" باستهداف مارب والجوف، وقال "يجب على الحوثيين وقف هذه الهجمات على الفور، وإثبات جديتهم في السلام، من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث" على حد تعبيره.