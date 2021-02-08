قائد الجيش في ميانمار يتعهد بإجراء انتخابات حرة

وأضاف الجنرال مين أونغ هلانغن، الذي استولى منذ أسبوع على السلطة في ميانمار، في أول خطاب له منذ الانقلاب العسكري، إن المجلس العسكري يختلف عن الحكومات العسكرية السابقة.



وقال إنه تم اختيار الوزراء المناسبين، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية ستبقى دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار.



وأكد أن "هناك مخالفات في انتخابات العام الماضي تم تجاهلها، وقال إنه لا توجد منظمة فوق القانون".



وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.