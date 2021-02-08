صالح والكاظمي يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، رئيس الجمهورية برهم صالح، لبحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، فضلًا عن الجهود المبذولة لأجل إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021".



وأضاف، أن "اللقاء شهد بحث الاستعدادات لإجراء عملية الانتخابات والتهيؤ لها وتوفير كل مستلزمات نجاحها، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته".



وأكد الجانبان، أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل مواجهة التحديات وتوفير الفرصة لنجاح جهود الإصلاح المستهدف في برنامج عمل الحكومة".