الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 01:39

محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران

محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
وقال علوي، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء الاثنين: "لدينا معلومات تفيد بأن العدو كان يخطط لتوجيه ضربة إلى إيران في آخر أيام ترامب لكن مناورات قواتنا المسلحة أحبطت ذلك".

وتابع علوي: "أدرك العدو أننا سنسوي بالأرض أي منشأة تنطلق منها مقاتلاته لمهاجمة إيران".

وأردف محذرا: "سنضرب حاملات الطائرات الأمريكية في حال توجيه أي ضربة إلى إيران، وانسحاب حاملة الطائرات نيميتز إلى المحيط الهندي لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية".

ونفذت إيران 3 مناورات عسكرية مختلفة شملت تدريبات في خليج عمان خلال أسبوعين في شهر يناير تزامنا مع عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة من ترامب إلى الرئيس الجديد، الديمقراطي جو بايدن، الذي تولى الرئاسة يوم 20 يناير.

 
مصدر : وكالات
رقم : 915156
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
8 شباط 2021
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
بقلم الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية
8 شباط 2021
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
7 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
7 شباط 2021
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
7 شباط 2021
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
دمية الإمارات في جنوب اليمن تعلن عن نيتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
6 شباط 2021
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
علماء الدين في موريتانيا يفتون بحرمة التطبيع مع الکیان الاسرائیلي
6 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية