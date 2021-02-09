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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 01:52
مؤكداً أن مسار الشهيد سليماني والمهندس سيبقى خالداً

رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم

رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
كما توجه السيد رئيسي إلى موقع الجريمة الأمريكية التي استهدفت اغتيال القائدين الشهيد الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والتي جرى تنفيذها مطلع يناير العام الماضي.
وجاءت زيارته إلى بغداد في زيارة رسمية بناء على دعوة من مجلس القضاء الأعلى العراقي حيث سيلتقي بعدد كبير من المسؤولين العراقيين.
وقال رئيسي إن "آثار الجريمة الأميركية التي ماتزال شاهدة للعيان حتى الساعة، قبل ان يقرأ سورة الفاتحة على أرواح القادة الشهداء ورفاقهم وشهداء الحشد الشعبي والعراق والأمة الإسلامية".

استقبال حاشد
كما قام رئيس السلطة القضائية الإيرانية بزيارة إلى مدينة الكاظمية المقدسة لاداء زيارة مرقد الإمام موسى الكاظمي والإمام محمد الجواد (عليهما السلام) وسط استقبال شعبي كبير.
وتجمع زوار مرقد الإمامين الكاظمين للترحيب بقدوم السيد رئيسي والسلام عليه، فيما تم رفع صور لقادة النصر.
وقال إبراهيم رئيسي إن "استشهاد القائدين لن يمر بدون رد، وإن هذه الجريمة البشعة بقيادة امريكا انتهكت جميع القواعد الدولية والسيادة العراقية".
وأضاف "بأي منطق أمريكا قامت باستهداف الشهيد قاسم سليماني وهو كان ضيفاً للشعب العراقي والحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "أمريكا قامت بانشاء جماعة داعش الارهابية وقامت بدعمها ماليا وبالسلاح".
وخاطب السيد إبراهيم رئيسي الشعب العراقي "ايها الشعب العراقي العزيز اعلموا ان مسار الشهيدين سيبقى خالداً".
رقم : 915157
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