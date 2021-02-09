الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها

خاص (إسلام تايمز) - أكد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أبو مجاهد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي يمكن إن نراهن في الوقوف ومساندة شعبنا ومقاومتنا وثورتنا حتى تحقيق أهدافنا وهي بالتأكيد لن تتخلى عنا وعن دعمها لنا.