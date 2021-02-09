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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 07:51
في حديث لموقع "إسلام تايمز"

الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها

المراسلة معصومة فروزان
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
وقال أبو مجاهد في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز" مع حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، إن "هذه الثورة أثرث على الانتفاضة الفلسطينية على أكثر من صعيد أهمها الصعيد المعنوي والمادي".

وبين أبو مجاهد إن "الثوابث والمبادئ التي رفعتها الثورة الإسلامية وأهمها الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وكذلك يوم القدس العالمي كل ذلك أدى إلى تشجيع أبناء الشعب الفلسطيني على الصمود والثورة واشعال الانتفاضة في وجه العدو الصهيوني تيمناً بالثورة الإسلامية في إيران".

وأوضح إن "الثورة الإسلامية الإيرانية أثرت أيضاً على قوى الاستكبار والظلم ومهاجمة واحتلال السفارة الأمريكية وكذلك تسليم مفاتيح السفارة الصهيونية في إيران إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير وإعلانها سفارة لدولة فلسطين".

وشدد النطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية على أنه "إضافة الى الدعم الكبير الذي قدمته الجمهورية الإسلامية طوال عقود من الزمن مما زاد الانتفاضات الفلسطينية إبتداءً بالانتفاضة الأولى وصولاً لإنتفاضة الأقصى والحروب الثلاث على غزة وما وصلت إليه المقاومة الفلسطينية من تطور في الامكانيات والقدرات  يعود فيها الفضل بعد الله لدعم الجمهورية الإسلامية في إيران".

وعند سؤاله عن علاقات المقاومة مع الدول الثلاث إيران وتركيا وقطر في المستقبل، في ظل تحرك بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الصهاينة، أوضح أبو مجاهد قائلاً "بالنسبة للعلاقة مع دولة قطر وتركيا نحن كشعب فلسطيني لا نرفض ولا نقف بوجه أي أحد يريد أن يدعم أو يساند شعبنا الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له ولكن بدون دفع أي أثمان سياسية لأي أحد منهم، أما بالنسبة لإيران فإن دعمها للشعب الفلسطيني والمقاومة ياتي من منطلق عقائدي اسلامي مقاوم لوجود كيان العدو الصهيوني والهدف منه بناء قوة تستطيع إنهاء وجود كيان العدو الصهيوني الخبيث الذي ينهش جسد الامة".

وأكد على أن "الدعم الإيراني العسكري والمادي والمعنوي يأتي من باب التحالف مع قوى المقاومة وقوى الثورة الفلسطينية يتخطى الأبعاد المعيشية أو الإنسانية  بل الهدف منه تحرير الأرض والمقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والعمل على زوال كيان العدو لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن نراهن عليها بالوقوف ومساندة شعبنا ومقاومتنا وثورتنا حتى تحقيق اهدافنا وهي بالتأكيد لن تتخلى عنا وعن دعمها لنا".

 
رقم : 915179
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