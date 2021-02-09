واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران

وأكدت المصادر للوكالة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقرر سياسته بعد، ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.



وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دعا بايدن في تصريح في وقت سابق من اليوم، إلى التخلي عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب في تعامله مع طهران.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكته، لهذا يتعين عليها العودة إلى إليه وتطبيق التزاماتها".



وأضاف: "أمام الرئيس بايدن خياران: تطليق سياسات ترامب الفاشلة أو البناء على إخفاقاته. البناء على إخفاقاته لن يولد سوى إخفاقات إضافية".