عراقجي خلال اجتماعه بغريفيث: لا حل عسكري لأزمة اليمن

وخلال اجتماع عراقجي في طهران أمس الاثنين بالمبعوث الاممي الخاص بالشان اليمني مارتين غريفيث، جرى البحث حول القضايا والتطورات الجارية في منطقة الخليج الفارسي ومنها قضية اليمن.



وقال مساعد وزير الخارجية الايرانية: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد دوما منذ بداية الازمة في اليمن بان لا حل عسكريا لها وان السبيل للخروج من الازمة الراهنة هو وقف الحرب ورفع الحصار واجراء المفاوضات السياسية".



كما اكد عراقجي على عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على اجراء محادثات اقليمية لارساء السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.



من جانبه، اكد المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة للشان اليمني دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في المساعدة بارساء السلام في اليمن.



وشرح غريفيث اجراءات منظمة الامم المتحدة لارساء السلام في اليمن وقال: ان الاولوية العاجلة في الوقت الحاضر هي اقرار وقف اطلاق النار ورفع القيود الجارية من اجل بدء الاجراءات الانسانية واستئناف العملية السياسية.



وكان غريفيث الذي وصل الى طهران امس الاحد قد التقى كبير مساعي الخارجية في الشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.