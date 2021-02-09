الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 09:22

سوريا.. تدريبات عسكرية روسية مع قوات الدبابات السورية

سوريا.. تدريبات عسكرية روسية مع قوات الدبابات السورية
وقالت الوزارة ،في تقرير أمس الاثنين، إن العسكريين الروس نفذوا مؤخرا سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات الدبابات السورية في محافظة حلب شمال البلاد، دون ذكر توقيت هذه العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل على الميدان جرى على كلا الطرفين، حيث كانت المعدات الثقيلة تضمن التغطية لقوات المشاة التي نشطت في مواقع إطلاق الضربات.

وأوضح البيان أن العسكريين الروس راقبوا كل خطوة قامت بها كتائب الدبابات السورية مع توضيح وإصلاح الأخطاء فورا على الأرض، ولفتت إلى أن هناك مناورات كان على الطرف السوري التدرب عليها عدة مرات ما تطلب أحيانا حوالي 3 ساعات من الوقت.

وفي هذا السياق قال المسؤول العسكري الروسي، غريغوري لازوتكين، الذي شارك في المناورات، إن "القوات المسلحة السورية ليست اليوم كما كانت عليه في بداية هذه الحرب"، في إشارة إلى الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

وأضاف لازوتكين: "أصبحت القدرات القتالية لهذه القوات اليوم أعلى، حيث تتميز بالدفاع الصارم والمدرب جيدا".

وتشكل الدبابات الروسية من نوعي "تي-60" و"تي-72"، التي تم تحديثها لتكييفها مع الخصوصية المحلية، أساس قوات الدبابات السورية.
رقم : 915193
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
8 شباط 2021
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
بقلم الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية
8 شباط 2021
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
7 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
7 شباط 2021
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
7 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية